نادى القصة يُعلن عن جائزة "الكاتب الصغير".. اعرف شروطها

أعلن نادى القصة برئاسة الكاتب والسيناريست محمد السيد عيد، عن جائزة "الكاتب الصغير" في مجال القصة القصيرة بهدف تشجيع المواهب الصغيرة وتنميتها، حيث يقوم النادي برعاية الموهوبين وعمل ورش للفائزين والمتميزين من المشاركين في الجائزة.

وقال الروائى أحمد قرنى، رئيس لجنة المسابقات والجوائز بنادى القصة، ان شروط التقدم في المسابقة تضمنت التالى:

شروط المسابقة

_ سن المشارك لا يتجاوز 18عاما حتى نهاية أغسطس

_ القصة لا تزيد على ألف كلمة

_ موضوع القصة مفتوح لاختيار المتسابق

_ لن تقبل القصص المحررة بواسطة الذكاء الاصطناعي

_ لا يشترط إرفاق رسوم للقصة

_ لا تقبل القصص التي نشرت سابقا باي باي طريقة من طرق النشر

_ ترسل المشاركات عبر إيميل الجائزة

_ يبدأ التقديم من 10 يوليو الجاري حتى نهاية أغسطس

وتأتى الجوائز على النحو التالى:

_ درع نادي القصة بالإضافة إلى الجوائز المادية

_ الجائزة الاولى ٣٠٠٠

_ الجائزة الثانية ٢٠٠٠

_ الجائزة الثالثة ١٠٠٠

_ وثلاثة جوائز أخرى تشجيعية

_ مع نشر القصص الفائزة بمجلة القصة التي تصدر عن النادي

يشار الى ان الجوائز مقدمة من الكاتبة منى ماهر ، وترسل القصة في ملف وورد أو بي دى اف برفقة صورة البطاقة للمشارك أو صورة شهادة الميلاد على إيميل الجائزة “Ahmedkateb11@yahoo.com”.

وكان قد كشف الروائى أحمد قرنى، رئيس لجنة المسابقات والجوائز بنادى القصة، فى تصريح سابق لـ "البوابة نيوز" عن موعد الإعلان عن الفائزين بمسابقة طه حسين للرواية المنشورة ٢٠٢٤، بعد نشر القائمة الطويلة للروايات المؤهلة للفوز.

وقال "قرنى" إن نهاية شهر يوليو سيكون موعد حفل توزيع الجوائز الذى سيحضره عدد من الشخصيات العامة ومن كتاب والروائيين وسيكون احتفالا يليق بنادى القصة العريق.