في لقاء جماهيري.. رئيس ملوي يستمع لشكاوى المواطنين

عقد تاج جلال أبوسداح رئيس مركز ومدينة ملوي، اليوم الثلاثاء، لقاء جماهيريا لسماع شكاوى المواطنين والعمل على حلها، بحضور مدير الإدارات الخدمية وعدد من الجهات المعنية.

وخلال اللقاء استمع رئيس المركز إلى طلبات الأهالى وشكواهم، موجهاً رؤساء القرى التسعة بالبدء فى تنفيذ لقاء جماهيري بكل وحدة محلية لسماع كافة شكاوى المواطنين مع إعداد تقرير بما تم باللقاء وذلك تيسيرا على السادة المواطنين

وجاءت أبرز المشاكل التي قدمها المواطنون (وجود قطعة ارض أملاك دولة بقرية الشماس التابعة لمجلس قروى نواى، والذين يطالبون بأقامة مدرسة ابتدائية بالقرية.-استفسار بعض المواطنين عن الاحوزة العمرانية -تدعيم اعمدة الانارة بالقرى واجراء صيانة لها.-تضرر احدى المواطنين بوجود مغسلة بجوارة مخالفة للقانون.)

وعلى الفور وجه رئيس مركز ملوي بسرعة تلافى كافة المشكلات والعمل على حلها فى اطار القانون، كما تم تكليف الادارة الهندسية بسرعة أصدار قرار لغلق المغسلة وازالة المخالفة حفاظا على سلامة المواطنين.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء عماد كدوانى، محافظ المنيا ، بضرورة التواصل مع المواطنين وحل المشكلات وإيجاد الحلول لها وتلافيها قدر الإمكان تحقيقاً لمصلحة المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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