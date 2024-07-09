بعد 24 ساعة.. انتشال جثمان شاب في حادث غرق بأطفيح

تمكن رجال الإنقاذ النهري بالجيزة من انتشال جثة شاب تعرض للغرق مع صديقه أثناء الاستحمام بنهر النيل بقرية كفر الشيخ عبد الجليل بنطاق مركز أطفيح جنوب محافظة الجيزة، وذلك بعد مرور حوالي 24 ساعة على الحادث.

غرق شابين بأطفيح



وكشفت التحقيقات أنه أثناء نزول شابين إلى نهر النيل جرفهما التيار وفقدا حياتهما لعدم إجادتهما السباحة، وتبين أن الشابين المتوفيين هما: "صلاح عصام صلاح جبر" من قرية كفر حلاوة، و " عمر حسن بوط " حيث جرى استخراج جثمان ( عمر) عقب وقوع الحادث بينما ظلت عمليات البحث عن (صلاح) وتم انتشال جثمانه بعد مرور 24 ساعة على الحادث، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

البداية ببلاغ ورد إلى غرفة عمليات النجدة أفاد مصرع شابين غرقا في نهر النيل بأطفيح، جرى انتشال أحدهما عقب الحادث، وتم تكثيف البحث من قبل رجال الإنقاذ النهري لاستخراج جثمان الآخر، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.