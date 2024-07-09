شاهد.. تريلر فيلم "Gladiator 2"

طرحت استديوهات “باراماونت” الإعلان الرسمي الأول لفيلم الدراما والأكشن المنتظر “Gladiator 2” للمخرج ريدلي سكوت، والمقرر طرحه في 22 نوفمبر المقبل.

تبدأ أحداث الجزء الثاني بعد سنوات، حيث يعيش لوشيوس (بول ميسكال) الآن في منطقة نوميديا ​​في شمال إفريقيا، حيث أرسلته والدته وهو طفل لأنها كانت خارج نطاق الإمبراطورية الرومانية. وتعيد الأحداث لوشيوس إلى روما كمصارع، حيث يكتسب أعداء جدد ويلتقي بأمه.

صدر الجزء الأول قبل 23 عامًا، ودارت أحداثه في عصر الامبراطورية الرومانية، حول القيصر ماركوس أوريليوس الذي حاول تسليم سلطاته إلى قائد الجيوش ماكسيموس (راسل كرو) إلا أن ابنه كومودوس يقتله قبل أن ينفذ مهمته ويصبح الابن قيصر روما خلفا لأبيه.

كما يحاول كومودوس قتل ماكسيموس إلا أنه هذا الأخير يهرب فينتقم منه، وتصبح الأحداث داخل حلبة الصراع الذي يجد كومودوس من خلالها الوسيلة المناسبة للنيل من ماسيكوس الذي أصبح مصارعًا يشهد له الشعب.

رُشح الفيلم لـ 12 جائزة أوسكار عام 2001، حصد منهم 5 جوائز، وهى أفضل فيلم، أفضل ممثل، أفضل تصميم أزياء، أفضل صوت، أفضل مؤثرات بصرية.