جيش الاحتلال يغتال المرافق السابق للأمين العام لحزب الله

أفادت وسائل إعلام لبنانية أن المرافق السابق للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، الحاج أبو الفضل قرنبش استهدفت سيارته في غارة إسرائيلية على طريق دمشق بيروت، حسبما ورد بقناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل.

وأضافت وسائل الإعلام اللبنانية، أن الغارة الإسرائيلية استهدفت سيارة على طريق دمشق - بيروت قرب حاجز يعفور الصبورة الحدودي بين البلدين، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل المرافق السابق لأمين عام حزب الله الحاج أبو الفضل قرنبش.

جدير بالذكر أن، قرنبش يعمل قياديًا داخل حزب الله اللبناني وكان مسؤولا عن العديد من الملفات داخل الحزب، كما يتولى مسؤوليات بوحدة نقل الأفراد والسلاح لـ حزب الله من سوريا.

