تنسيق الجامعات 2024.. تعرف على نظام الدراسة والأقسام بكلية الهندسة جامعة عين شمس

كلية الهندسة جامعة عين شمس من أقدم الكليات بالجامعة عين شمس، ومن أوائل مدارس الهندسة بمصر، وحاصلة على اعتماد الهيئة العامة لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء المصري.

نظام الدراسة

الدراسة خمس سنوات، حيث أن أول هذه السنوات تسمى بالفرقة الإعدادية (أي أنها فترة إعداد الطالب على نظام الدراسة الهندسية بعد انتهائه من المرحلة الثانوية)، بعد ذلك يتم تنسيق بين طلاب الفرقة الإعدادية لتوزيعهم على أقسام الكلية المختلفة؛ حيث إن هذا التنسيق يكون وفقا لمجموع الطالب في الفرقة الإعدادية.

كما تم إدخال نظام الدراسة بالساعات المعتمدة منذ العام الدراسى 2007-2008، ويمكن أن يختار الطالب القسم الذي يريده من السنة الإعدادية ويبدأ الدراسة به مباشرة

الأقسام

يوجد الآن اثنا عشر قسما أكاديميا بالكلية وتقدم الأقسام الأكاديمية دورات دراسية لطلاب المرحلة الجامعية لتلبية قدراتهم وتخصصاتهم. توفر أيضا دورات لطلاب الدراسات العليا وفقا لخطة البحوث المعلنة من جانب الأقسام والتي يوافق عليها مجلس الكلية. مقررات العلوم الأساسية تدرس من خلال قسم الفيزياء والرياضيات الهندسية.

وجميع الأقسام الأخرى تقع ضمن أربع مجموعات:

الهندسة الكهربائية

قسم هندسة القوى والآلات الكهربية

قسم هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربية

قسم هندسة الحاسبات والنظم

الهندسة الميكانيكية

قسم هندسة القوى الميكانيكية

قسم هندسة الإنتاج

قسم هندسة السيارات

قسم هندسة الميكاترونيات

الهندسة المدنية

قسم هندسة الإنشاءات

قسم هندسة الري.

قسم هندسة الأشغال العامة

الهندسة المعمارية

قسم الهندسة المعمارية

قسم التخطيط والتصميم العمراني

أما عن نظام البرامج الجديدة هو نظام مدفوع يعتمد على نظام الساعات المعتمدة:

البرامج الحالية

قسم هندسة البناء

قسم هندسة المواد

قسم هندسة التصنيع

قسم هندسة نظم الاتصالات

قسم هندسة الطاقة والطاقة المتجددة

قسم هندسة الميكاترونيات والأتمتة

قسم هندسة الحاسبات ونظم البرمجيات

قسم عمارة تنسيق المواقع

قسم العمارة والعمران البيئي