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الثلاثاء 09 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بدء إجراءات القضاء على المواقف العشوائية بملوي

رئيس مدينة ملوي
رئيس مدينة ملوي
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عقد تاج جلال أبوسداح، رئيس مركز ومدينة ملوى، اجتماعا تنسيقيا مع أصحاب خطوط السرفيس بمدينة ملوى، وبحضور أسامة سيبويه نائب رئيس المدينة وأحمد جمال مدير مواقف ملوى، استعدادا لنقل جميع المواقف العشوائية من داخل المدينة لمجمع مواقف سيارات ملوى، للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع التنسيقى تم مناقشة خطوط السير بشوارع المدينة لخدمة كافة الاحياء وشوارع المدينة ومناقشة تعريفة الركوب للتخفيف عن المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واكد « ابوسداح » على انه سيتم نقل جميع المواقف العشوائية من داخل المدينة لعودة الانضباط والمظهر الجمالى والحضارى بشوارع مدينة ملوى جنوب محافظة المنيا.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، بسرعة الانتهاء من المشروعات وتذليل كافة العقبات للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

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ملوي المواقف العشوائية المنيا اللواء عماد الكدواني محافظ ا للمنيا تاج جلال ابو سداح رئيس مدينة ملوي