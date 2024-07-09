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الثلاثاء 09 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ماذا يقدم حلف الناتو لأعضائه في قمة واشنطن؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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استعرض برنامج "مطروح للنقاش" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: " ماذا يقدم حلف الناتو لأعضائه في قمة واشنطن؟".

جاء في التقرير: وسط نفقات دفاعية غير كافية، وتحديات أمنية جسيمة، تجاوزت حدود القارة الأوروبية، تعد قمة الناتو المنعقدة في الفترة من 9 إلى 11 يوليو الجاري، حدثا فارقا لدول الأطلسي، التي تبحث عن فرصة لاحتواء التصدعات بينها وإيجاد حلول للتوترات الجيوسياسية العالمية التي تتصاعد يوما بعد يوم.

وأضاف، قضايا شائكة تتصدر نقاشات قادة دول الحلف الـ 32 وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية، وموقف الناتو من مساندة كييف، رغم إدراك الأخيرة أن إمكانية حصولها على دعوة للالتحاق بالحلف مستبعدة الآن، إلا أنها تعول على دعم عسكري غربي جديد.

ومن المتوقع أن يقر الحلف رسميا مساعدات عسكرية لها بقيمة 40 مليار يورو في السن، ويمدها بوسائل دفاع جوي جديدة خاصة وأن واشنطن ترى الخطوة تعويضا للخسائر التي تكبدتها أوكرانيا في المعارك ورسالة مباشرة للتهديدات الروسية.
 

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