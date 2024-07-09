محافظ أسوان: الإسراع بوتيرة العمل بمشروعات مبادرة حياة كريمة

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بمدير قطاع الصعيد بدار الهندسة اللواء مجدى أحمد، وبحضور اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد سيد منسق المحافظة .

وقد تناول اللقاء استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات الجارية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بواقع نحو 2000 مشروع داخل قرى المرحلة الأولى بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 31 قرية رئيسية ، و100 قرية فرعية ، و 380 نجعا وكفرا وعزبة .

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على الإعداد لعقد اجتماع تنسيقى بين كل الجهات المعنية للوقوف على آلية تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، مع سرعة تلافى مختلف الملاحظات بمشروعات المرحلة الأولى وفقاً لإستراتيجية وتعليمات واضحة تلزم الشركات المنفذة بنهوها طبقاً للبرامج الزمنية المحددة لها .

التشغيل التجريبى للمشروعات المنتهية ليجنى المواطنين ثمار إنجازات الدولة المصرية

وأكد أن هدفنا الرئيسى هو تحقيق العوائد الإيجابية من هذه المبادرة الوطنية الرائدة، وأن يلمس المواطن على أرض الواقع تغيير واضح وملحوظ فى الخدمات المقدمة لها بمختلف قطاعات العمل العام بحيث يتم التشغيل التجريبى ودخول الخدمة لأى مشروع يتم الانتهاء منه، ليجنى بذلك ثمار هذه الإنجازات والجهود التى تقوم بها أجهزة الدولة المصرية مما يساهم فى تحسين مستوى المعيشة ، وتوفير حياة كريمة له .

يأتي ذلك من أجل الإسراع بمعدلات تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" وزيادة وتيرة العمل بمختلف المشروعات داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة .

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