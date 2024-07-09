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الثلاثاء 09 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس مجلس النواب والوكيلان والأمين العام ينعون الزميل محمد العدس

الزميل محمد العدس
الزميل محمد العدس
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تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بخالص التعازي وصادق المواساة للمحررين البرلمانيين، في وفاة محمد شحاتة صدقي العدس، المحرر البرلماني بجريدة البوابة نيوز، داعيَا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما تقدم كل من النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، بخالص التعازي وصادق المواساة للمحررين البرلمانيين، في وفاة محمد شحاتة صدقي العدس المحرر البرلماني بجريدة البوابة نيوز.

وتقدم أيضًا المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، بخالص التعازي وصادق المواساة للمحررين البرلمانيين، في وفاة محمد شحاتة صدقي العدس المحرر البرلماني بجريدة البوابة نيوز.

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