مفاجأة.. لجنة "الرياضة" تدين وكيل أحمد رفعت ومسئولي فيوتشر في أزمة سفره للإمارات

فى مفاجأة من العيار الثقيل، كشف مصدر خاص أن لجنة وزارة الشباب والرياضة القانونية أدانت العديد من الأطراف حتى الآن خلال عملها المستمر بشأن ملابسات وفاة اللاعب أحمد رفعت لاعب نادى مودرن فيوتشر.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز، أن وكيل اللاعب ومسئولي نادي مودرن فيوتشر فى هذا التوقيت على عِلم بعدم صحة أوراق سفر الراحل أحمد رفعت منذ البداية بعد رفض القوات المسلحة الموافقة على القرار الوزاري الصادر من وزارة الشباب والرياضة بسفر اللاعب لعمل معايشة في نادي الوحدة الإماراتي لمدة 3 شهور بحسب الخطاب الصادر من نادي فيوتشر للوزارة.

وأشار المصدر إلى أن فريق مودرن فيوتشر كان متوجها إلى ليبريا، لخوض لقاء فى الكونفدرالية وأثناء ترانزيت في غانا، تحرك الراحل أحمد رفعت إلى الإمارات رغم عدم الحصول على تصريح السفر والجميع كان على علم بذلك.

وتابع المصدر أن اللجنة ما زالت تواصل عملها بالتحقيق مع الأطراف المعنية في الأزمة التي تسببت في سوء الحالة النفسية للاعب الراحل أحمد رفعت.

ومن ناحية أخرى تقدم وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت، الحالي وعضو المجلس تحت المسمى القديم مودرن فيوتشر باستقالته من منصبه رئيس مجلس إدارة النادي، على خلفية الأحداث التى لازمت وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الذي وافته المنية السبت الماضي.

وأصدر نادي مودرن بيانا صحفيا مكون من 8 ورقات بيَّن فيه كل ما حدث في أزمة الراحل أحمد رفعت.

وجاء في نص البيان التالي:

١ - تقدم الدكتور وليد دعبس باستقالته من رئاسة مجلس إدارة نادي مودرن سبورت نظرًا لما تعرض له من تشويه لشخصه ولكيان النادى وتحريف لتصريحاته ومحاولة تعمد الوقيعة بينه وبين أسرة الراحل المرحوم أحمد رفعت والرأي العام وكل محبي اللاعب الراحل.

٢ - قرر ملاك الحصص الحاكمة للشركة التنازل عن الحصص المملوكة لهم للملاك السابقين مع تفويضهم في إدارة وتسيير الأعمال بالنادي لحين توفيق الأوضاع.

٣. تقديم الدعم اللازم للجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بشأن التحقيق في الوقائع التي تخص اللاعب الراحل أحمد رفعت في حدود المعلومات المتوفرة لدينا حال إدارة النادى اعتباراً من سبتمبر ٢٠٢٣.

وفي الختام وجه الدكتور وليد دعبس الشكر للشعب المصري واعتذر عن محاولة تحريف تصريحاته عبر وسائل الإعلام ومعلنا انسحابه من المشهد الرياضي في مصر.

كما قدم التعزية لأسرة المرحوم أحمد رفعت في بيتهم بالتجمع الخامس بصفته الشخصية وبدون أي صفة رسمية.