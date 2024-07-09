الثانوية العامة 2024.. الطلاب المكفوفون يؤدون امتحان علم النفس والاجتماع غدا

يؤدى طلاب الثانوية العامة بمدارس المكفوفين، غدًا الأربعاء، الامتحان فى الفترة الأولى مادة علم النفس، وفى الفترة الثانية يؤدون الامتحان فى مادة علم الاجتماع.

وأدى طلاب مدارس المكفوفين أمس امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، الامتحان فى الفترة الأولى مادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولى)، وفى الفترة الثانية أدى الطلاب الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية)، بإجمالى عدد (255) طالب وطالبة.

وقد سارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

يشار إلى أنه يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الأول غدًا الأربعاء الموافق 10 يوليو الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان فى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، ويؤدى طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان فى مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية)، بينما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة علم النفس والاجتماع.

ويصل عدد طلاب الثانوية العامة 2024، هذا العام 745086 طالبًا.

كما يصل عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية (11) لجنة، ويبلغ عدد لجان الإدارة على مستوى الجمهورية (4) لجان، وعدد لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (1981) لجنة، وعدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية (7) لجان.

ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية (84) مركزًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية (81) طالبًا، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان من مستشفي 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية (38) طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين المتقدمين لأداء الامتحان (255) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء الامتحان (3306) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء الامتحان (1646) طالبًا.

كما يبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) لهذا العام يبلغ ٤٣٤ ألف و٥٧٤ طالب وطالبة، أما شعبة (الرياضيات) ١٠٢ ألف و٨٢٧ طالب وطالبة، وشعبة (الأدبى) عددهم ٢٠٧ ألف و٦٨٥ طالب وطالبة.