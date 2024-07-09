إحالة 26 موظفًا بالمنيا للتحقيق للتقصير في العمل

أحال عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا اليوم الثلاثاء 26 موظفا بالوحدة المحلية لقرية صفط الخمار للتحقيق لتركهم العمل والتقصير بقيام مهام الوظيفة.

ووجه رئيس مركز ومدينة المنيا نوابه ورؤساء القرى بمتابعة سير العمل بالوحدة القروية بقرية صفط الخمار حيث تمت متابعة التزام الموظفين بالقرية بأماكن العمل وإنجاز التكليفات حيث أحال رئيس المدينة 26 موظفا للتحقيق لتركهم العمل والتقصير بقيام مهام الوظيفة .

جاء ذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل بالوحدات القروية المحلية والأحياء وإدارات الخدمات من الصحة والتعليم والتموين للوقوف على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.