مدبولي: تنسيق بين جميع أجهزة الدولة لاختيار أعضاء الحكومة الجديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن اختيار أعضاء الحكومة الجديدة تم بناء على رؤية وتقييمات وتنسيق بين جميع أجهزة الدولة، وكان المعيار في ظل التحديات الراهنة هو القدرة على أن يكون المرشح ملما بالملف ومدركا للتحديات ولديه رؤية لكيفية اقتحام الملفات، وألا تكون رؤية تقليدية وأن يكون لديه أفكار جديدة لحلها ومستهدفات واضحة وسيتم محاسبة الوزير على قدرته على تنفيذ ما قدمه.

وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء في تشكيله الجديد، ونقلته قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، حول ما أثير مؤخرًا حول أحد الوزراء والتشكيك في الشهادات الحاصل عليها إلى أن المعني هو وزير التربية والتعليم: "وزير التعليم كلمني عن الفجوة، وقال الموضوع ليس عدد الفصول فقط، وقال هعرف أشغل المدارس وأتعامل مع مشكلة المعلمين وأتحرك في موضوع المراكز الموازية ووضع رؤية كاملة للتحرك في الملف، وكان تقييمنا أن نختار الوزراء القادرين على النزول بصورة فورية، لأنه ليس لدينا رفاهية الوقت وفلسفة الاختيار هو اختيار مجموعة ملمة بالمشاكل ولديها خطة تنفيذية".

وأكد أن التقييم سيكون بصورة سريعة وسنقيس الأداء ولن ننتظر فترة طويلة لنقول فلان نجح أو غير قادر على التعامل، ولو وجدنا أن أحد أعضاء الحكومة غير قادر على الإنجاز “سنتدخل فورًا ونعدل”.