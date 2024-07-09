9 نصائح للعناية بالشعر.. تعرفي عليها

نصائح للعناية بالشعر.. تعد العناية بالشعر، والحصول علي شعر جميل هو ما تسعى إليه كل امرأة،

وهناك عدة أنواع من الشعر فمنها الشعر الجاف، والدهني، والعادي، والتالف وتختلف طرق عناية وعلاج كل نوع من الشعر :

الشعر الجاف



1. يفضل التقليل من عدد مرات غسل الشعر، وعدم الاستحمام اليومي في حالة إذا كان شعرك جاف ،وغسل الشعر يوميا بالشامبو ، فيمكن تقليل ذلك إلى مرة أو مرتين في الإسبوع، وبالتالي يقلل من تعرض الشعر للمواد الكيميائية الموجودة في الشامبو، ويقلل من الحاجة إلى تصفيف الشعر بالهواء الساخن والمملس الحراري.

2. استخدام شامبو خاص بالشعر الجاف

إن استخدام شامبو مخصص للشعر الجاف والذي يكون ألطف وأخف ضررًا، ويحتوي على كمية أقل من المواد المسببة للجفاف يساعد في العناية بشعرك الجاف.

3. استخدام بلسم للشعر

إن استخدام بلسم مرطب للشعر يحافظ على الطبقة الخارجية للشعر ويحميها، مما يجعلها تحتفظ بكمية أكبر من الزيوت الطبيعية بداخلها، وبالتالي يقلل من جفاف الشعر.

4. استخدام الزيوت الطبيعية

يمكن استخدام الزيوت الطبيعية، مثل: زيت جوز الهند، وزيت الجوجوبا، وزيت شجرة الشاي، وزيت النعناع لعمل مساج للشعر قبل الاستحمام، إذ تعطي الزيوت الطبيعية مظهر لامع وصحّي للشعر.

5. قص أطراف الشعر المتقصفة

يساعد قص النهايات المتقصفة والمتكسرة على التخفيف من المظهر المجعد المتطاير للشعر، ويعطي الشعر مظهر انسيابي.

6. تناول مكملات الفيتامينات والمعادن

تعد الفيتامينات والمعادن وبالأخص فيتامين ب12، وفيتامين د، وحمض الفوليك، والسيلينيوم، والحديد على الحفاظ على شعر صحي ولامع.

7. الحفاظ على الترطيب

وذلك عن طريق شرب كميات كافية من الماء يوميًا، ويعد ماء جوز الهند مفيد جدا للشعر أيضًا.

8. تجنب استخدام منتجات تجفف للشعر

من الضروري اختيار منتجات مناسبة للشعر، وتجنب المنتجات التي تحتوي علي الكحول من المواد المجففة والتي قد تتواجد في بعض منتجات العناية بالشعر، بالتالي يجب تجنب أي منتجات للشعر تحتوي على الكحول، وذلك لتقليل جفاف الشعر، ومن الأفضل عدم استخدام تجنب استخدام الشامبو المخصص لإزالة القشرة وذلك لأنه يسبب جفاف الشعر.

9. استخدام علاجات مخصصة للشعر الجاف

يمكنك استخدام علاج مخصص للشعر عن علاجات معينة احترافية يمكنه عملها للعناية بشعرك.