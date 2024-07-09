ads
الثلاثاء 09 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الثانوية العامة 2024.. مواصفات امتحان علم النفس والاجتماع غدا

الثانوية العامة
الثانوية العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يستأنف طلاب الثانوية العامة 2024، غدًا الأربعاء ماراثون امتحانات الدور الأول، ويؤدي طلاب الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.

كما يؤدى طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية)، بينما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع.

وحول مواصفات امتحان مادة علم النفس والاجتماع- شعبة الأدبي: 

  عدد الأسئلة 44 سؤالا اختيار من متعدد

المقالية 2

إجمالي الدرجات: 60 درجة

مدة الامتحان: 3 ساعات

ويصل عدد طلاب الثانوية العامة 2024، هذا العام 745086 طالبًا.

كما يصل عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية  (11) لجنة، ويبلغ عدد لجان الإدارة على مستوى الجمهورية (4) لجان، وعدد لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (1981) لجنة، وعدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية (7) لجان.

ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية (84) مركزًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية (81) طالبًا، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان من مستشفي 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية (38) طالبًا، وعدد الطلاب  المكفوفين المتقدمين لأداء الامتحان (255) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء الامتحان (3306) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء الامتحان (1646) طالبًا.

كما يبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) لهذا العام يبلغ 434 ألفا و574 طالبا وطالبة، أما شعبة (الرياضيات) 102 آلاف و827 طالبا وطالبة، وشعبة (الأدبى) عددهم 207 آلاف و685 طالبا وطالبة.

الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية امتحان مادة علم النفس والاجتماع امتحان علم النفس والاجتماع امتحان علم النفس