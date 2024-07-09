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الثلاثاء 09 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

العثور على جثة صبي غارقة بترعة كوم اللوفي بالمنيا

غريق
غريق
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عثر أهالي قرية كوم اللوف بمركز سمالوط بالمنيا على جثة طافية بترعة كوم اللوفي بمركز سمالوط بالمنيا. 

تلقى اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء احمد الحيني مساعد مدير أمن المنيا يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة سمالوط من أهالي قرية كوم اللوفي بوجود جثة طافية بالترعة.

بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لذكر مجهول الهوية يبلغ من العمر 12 عاما، وتم نقلها لمشرحة مستشفى سمالوط النموذجي.

وتشكل فريق بحث جنائي لمعرفة هوية المتوفى وظروف وملابسات الحادث وما إذا كان بها شبهة جنائية من عدمه.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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