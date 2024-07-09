كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر تفتتح البرنامج التدريبي الصيفي الأول

عقدت كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، ندوة كبرى بقاعة مؤتمرات الكلية تحت عنوان (أحداث السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين) بشراكة أزهرية بينها وبين مجمع البحوث الإسلامية وأكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والدعاة وباحثي الفتوى.

جاء ذلك تحت مظلة جامعة الأزهر، بمناسبة افتتاح البرامج التدريبي الصيفي الأول للكلية؛ برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإيمانًا منها بأهمية تحصين شباب الأمة من الأفكار الضالة، ويشمل البرنامج مجالات العلوم الشرعية والعقلية والسلوكية، والذي يقام طوال الفترة الصيفية بمقر كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، تحت إشراف نخبة من العلماء المتخصصين وبالتعاون مع قطاعات وهيئات الأزهر المختلفة.

وحضر الندوة الافتتاحية الدكتور سلامة جمعة داود رئيس جامعة الأزهر، وأشاد بجهود كلية الدعوة الإسلامية في العمل على زيادة الوعي الديني الصحيح الموجه لجميع فئات المجتمع سيما الشباب.

وفي بداية الندوة رحب الأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي الجعفري عميد كلية الدعوة الإسلامية بالحضور الكرام من كل المؤسسات والهيئات الأزهرية والسادة المشاركين والحضور من كافة الفئات، وبين أهداف قيام كلية الدعوة الإسلامية بمثل هذه الندوات والنشاطات التوعوية لبناء الوعي الديني الصحيح والمستنير.

كما شارك في الندوة الدكتور حسن الصغير رئيس أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، والأستاذ الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، والأستاذ الدكتور أحمد غلوش العميد الأسبق لكلية الدعوة الإسلامية، والأستاذ الدكتور أيمن الحجار الباحث الشرعي بهيئة كبار علماء الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور محمود نور الدين أستاذ التاريخ والحضارة بجامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور محمد عبد العال أستاذ التاريخ والحضارة بجامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور أحمد غلوش العميد الأسبق لكلية الدعوة الإسلامية، والأستاذ الدكتور جمال فاروق العميد الأسبق لكلية الدعوة الإسلامية، والأستاذ الدكتور حسن يحيى المدير العام بهيئة كبار علماء الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور الشحات عزازي من علماء وزارة الأوقاف، والأستاذ الدكتور محمد عبد المولى أستاذ الثقافة الإسلامية بكلية الدعوة، والأستاذ الدكتور صلاح الباجوري وكيل كلية الدعوة للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور محمد رمضان وكيل كلية الدعوة لشئون التعليم والطلاب.

وجدير بالذكر أن البرنامج الصيفي الأول لكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، ينبثق من وحدة التوعية الفكرية بكلية الدعوة الإسلامية، التي أطلقت الكلية فعالياتها في شهر فبراير 2024، في إطار سعيها لنشر الوعي وتعزيز الفكر الإسلامي المعتدل، مع تحقيق شراكة أزهرية متكاملة لصياغة وعي فكري آمن في المجتمع.