الثانوية العامة 2024.. مواصفات امتحان الجبر والهندسة غدًا

يستأنف طلاب الثانوية العامة 2024، غدًا الأربعاء ماراثون امتحانات الدور الأول، ويؤدي طلاب الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.

كما يؤدي طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية)، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع.

وحول مواصفات امتحان الجبر والهندسة الفراغية - شعبة الرياضيات:

عدد الأسئلة 18 سؤالا اختيار من متعدد، المقالية 2

إجمالي الدرجات 30 درجة، و مدة الامتحان ساعتين.

ويصل عدد طلاب الثانوية العامة 2024، هذا العام 745086 طالبًا.

كما يصل عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية (11) لجنة، ويبلغ عدد لجان الإدارة على مستوى الجمهورية (4) لجان، وعدد لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (1981) لجنة، وعدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية (7) لجان.

ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية (84) مركزًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية (81) طالبًا، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان من مستشفي 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية (38) طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين المتقدمين لأداء الامتحان (255) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء الامتحان (3306) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء الامتحان (1646) طالبًا.

كما يبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) لهذا العام يبلغ 434 ألفا و 574 طالبا وطالبة، أما شعبة (الرياضيات) 102 ألف و827 طالبا وطالبة، وشعبة (الأدبى) عددهم 207 آلاف و 685 طالبا وطالبة.