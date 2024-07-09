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الثلاثاء 09 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدبولي يكشف آليات تعويض نقص الكوادر المتخصصة في الجهاز الإداري

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على سؤال حول تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الإصلاح الإداري، موضحا أن تطوير الأداء الحكومي عبر هيكلة الوزارة هو أحد الملفات التي تحدث عنها مع الوزراء الجدد.  

وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد، وتنقله قناة «إكسترا نيوز»، أن الأهم هو الدخول في منظومة الرقمنة وتحويل الخدمات بأكلمها إلى خدمات مرقمنة وتحسين الأداء بين الحكومة والمواطن، وأيضا رفع كفاءة الكوادر البشرية الموجودة في الحكومة، وكلها ملفات نعمل عليها.

وتابع: «كنا واخدين نهج الفترة الماضية على مدار سنوات طويلة، بتقليل التعيينات في الحكومة بسبب أن حجم الجهاز الحكومي في الدولة كان متضخما، ونجحنا خلال السنوات الماضية تقليل العدد، وفي الفترة الحالية هناك بعض الكوادر المتخصصة أصبح فيها نقص، ونعمل على تعويض نقص الكوادر المتخصصة من خلال الميكنة والرقمنة وكيفية اختيار وتأهيل وتدريب الكوادر الجديدة لضخها في دماء الجهاز الإداري للدولة».

وأضاف: «ملتزمون كل سنة بتعيين 30 ألف معلم، وإزاي نضمن إن الـ30 ألفا دول يكون لهم أماكن، والأهم مستوى تدريبهم لكي يقدموا خدمة بشكل صحيح».

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