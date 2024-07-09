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الثلاثاء 09 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 9 أشخاص في حادث سير بالمنيا

حادث سير
حادث سير
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لقي 9 أشخاص إصابتهم في حادث سير بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز ملوي اليوم الثلاثاء.

تلقى اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية يفيد بورد بلاغ لمأمور مركز شرطة ملوي  يفيد بتصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نصف نقل  بالطريق الصحراوي الغربي عند كارتة المحاجر بتونا الجبل بمركز ملوي .

أسفر الحادث عن إصابة كل من ( يوسف مصطفي محمد 19 سنة -نادية ناجي عبد الفضيل 40 سنة -دينا حسن مختار 17 سنة -جني اشرف خليفة 15 سنة -شرين شاهر محمد 17 سنة -رغدة جمال محمد 15 سنة -محمد بدوي محمد 17 سنة منسافيس-نعمة ناصر ابراهيم 18 سنة منسافيس-جني ابراهيم محمد 15 سنة  ) جميعهم مقيمين منسافيس  تم نقل المصابين لمستشفى ملوي التخصصي .

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، وجرى إخطار النيابة العامة للتحقيق .

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