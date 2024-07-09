مدبولي: الحرب على غزة لها تداعيات شديدة السلبية على مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، أن الحرب التي شهدها قطاع غزة كان لها تداعيات شديدة السلبية على مصر، ولكن التعامل معها كان بحرص وتروٍ لتفادي أي مخاطرات من الممكن أن تهدد الأمن القومي المصري.

أضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء في تشكيله الجديد، ونقلته قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، كل المصانع تعمل اليوم بكامل طاقتها مع توافر العملة الأجنبية خلال الأشهر الماضية.

وتابع مدبولي: الدولة حريصة على ثبات سعر الدواء، مضيفًا أنه تم الاتفاق على تحريك محسوب وبنسب محددة لبعض الأدوية.