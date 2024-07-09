"التنمية الثقافية" يُقيم ليالي "السيرة الهلالية" ببيت السحيمي.. الخميس

يقيم مركز إبداع بيت السحيمي، بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الأستاذ الدكتور وليد قانوش، ليلة جديدة من ليالي السيرة الهلالية، وذلك في الثامنة مساء الخميس (11 يوليو).

حيث تقدم الراوية نيهال الهلالي مجموعة من المربعات الشعرية، وتغنيها الفنانة شيماء النوبي..كما يشاركهما في القاء المربعات ضيف شرف الحفل الفنانة الصغيرة رؤية عمارة.

درست "شيماء النوبي" فنون الغناء والمقامات الموسيقية على يد العديد من الشيوخ والموسيقيين، واشتركت بالغناء في حفلات السيرة مع الشيخ زين محمود والراوي الكبير سيد الضوي، كما شاركت في العديد من الحفلات بالمراكز الثقافية في مصر والمهرجانات دولية في الجزائر ومهرجان جرش بالأردن.

كما تتلمذت "نهال الهلالي" على يد كبار رواة السيرة الهلالية وحفظتها عن ظهر قلب ولها العديد من المشاركات في المراكز الثقافية بمصر..

أما "رؤية عمارة" فتعد أصغر راوية للسيرة الهلالية وهى ابنة سوهاج، صاحبة ال(١١عام)، تدرس في الأزهر الشريف وحصلت على العديد من التكريمات من كبار الشعراء والنوادي الأدبية وتشارك في الحفل بإلقاء أجزاء من السيرة الهلالية بالزي والثوب الصعيدي.