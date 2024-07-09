تفاصيل.. البنك المركزي يطلق برنامج “EXPLORE” لتدريب طلبة الجامعات

أعلن البنك المركزي المصري عن فتح باب التقديم لبرنامجه التدريبي “EXPLORE” لطلاب الجامعات خلال شهر أغسطس 2024.

وتتنوع أهداف البرنامج التدريبي ما بين:

توسيع معرفة المتدربين بالبنك المركزي المصري ودوره وأهميته.

تعزيز مهارات المتدربين من خلال تعريضهم للحياة المهنية.

تشجيع المتدربين على تبادل المعرفة والخبرة مع بعضهم البعض.

تحفيز المتدربين على التعبير عن أفكارهم وآرائهم.

تفاصيل البرنامج:

من المقرر حصول المتدربين على فرصة معرفة المزيد عن الدور الأساسي للتعليم المركزي ووظائف قطاعات التعليم القائم على الكفاءة من خلال توجيه تمهيدي.

التدريب المهني الذي يقدمه المدرب المهني المعتمد لتسهيل الاستكشاف الوظيفي للمتدربين ومساعدتهم على استهداف المهنة المناسبة التي تناسب مهاراتهم واهتماماتهم.

ويقام حفل للاحتفال باختتام البرنامج وتكريم المتدربين الأفضل أداءً.

المؤهلات المطلوبة:

يجب أن يحمل المتقدم الجنسية المصرية.

يجب أن يكون المتقدمون طلاباً منتقلين إلى السنة النهائية في إحدى الجامعات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات ويتابعون درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية: إدارة الأعمال / التجارة (التخصص: محاسبة – مالية – موارد بشرية)، معلوماتية الأعمال، علوم الحاسب الآلي، علم البيانات، العلوم الاكتوارية، الرياضيات، الهندسة (التخصص: اتصالات – حاسوب – كهرباء “قوى” – إنشاءات – ميكانيكا)، الحقوق.

المعدل التراكمي يعادل الحد الأدنى للتقدير “جيد جداً” أو الحد الأدنى للتقدير “جيد جداً” لكل سنة على حدة.

يجب على المتقدمين إعداد المستندات التالية لتقديمها عند الطلب: شهادة القيد (يجب ذكر السنة والمعدل) – في حالة عدم وضوح المعدل التراكمي في شهادة القيد، يجب تقديم كشف الدرجات.

السيرة الذاتية (CV).

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.

يحق للمتدرب الغياب لمدة يومين خلال فترة تدريبه.

سيتم تقييم المتدربين بناءً على أدائهم خلال فترة التدريب.

للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي أو من خلال الضغط هنا