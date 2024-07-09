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الثلاثاء 09 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدبولي يكشف معايير اختيار الوزراء في الحكومة الجديدة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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كشف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن معايير اختيار الوزراء في الحكومة، قائلا: "المعيار في ظل التحديات الموجودة في كل مرحلة هي القدرة على الشخص الذي يتم اختياره بأن يكون ملم بصورة كبيرة بالملف المسؤول عنه ويعرف المشكلات والتحديات الموجودة فيه، لديه رؤية أم لا لكيفية اقتحام هذه المشكلات والتحديات، وأن تكون هذه الرؤية ليست تقليدية، ولديها بعض الأفكار الجديدة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "إكسترا نيوز"، أن المعايير تتضمن أن يكون قادرا أن يتعامل مع الملفات ولديه مستهدفات واضحة، والتي بناءً عليه أضعها أمامه لمحاسبته عندما يتم اختياره على أساس متابعة ما قاله وقدرته على التنفيذ.

وأكد أن القدرة العملية على الأرض شيء مهم للغاية؛ لأن أحيانا الاختيار ليس الجانب الأكاديمي وحده غير كاف، وأحيانا القطاع الخاص وحده ليس كافيا، بالعكس أحيانا أحتاج المزيج بين الجانبين، ولكن أحيانا في الظروف التي تفرض بالحاجة لشخص لديه القدرة والرؤية للتعامل سريعا ويعرف الملف بشكل جيد للغاية.

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