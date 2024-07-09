رئيس الوزراء: حل مشكلة الكهرباء أولوية للحكومة الجديدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه لا سبيل لدينا لإصلاح المنظومة المالية سوى تحريك أسعار بعض الخدمات؛ ولهذا ستكون الأولوية لدينا حل المشكلات التي يشكو منها المواطنون.

وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء في تشكيله الجديد، ونقلته قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، الأهم بالنسبة للحكومة الجديدة حل مشكلة الكهرباء وبعض المشاكل الأخرى، مشيرا إلى أن من ضمن التحديات الأخرى تحدٍّ يتمثل في الموارد الطبيعية للدولة ومنها المياه، وسنعمل على حجم هائل من المشروعات في ملف المياه.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، مما لا يدع مجالا للشك، أن تقليل الزيادة السكانية خلال فترة معينة سيساعد على سد عدد من الفجوات، كما أن لدينا رؤية واضحة للسيطرة على الدين الإجمالي للدولة و نعمل على تنفيذ خطة واضحة لتقليل حجم الدين الأجنبي والمحلي.