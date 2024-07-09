مصر والصين.. خطوة جديدة نحو علاقات أعمق في المجالات الثقافية

عقد في القاهرة ندوة تحت عنوان "إنشاء التلفزيون الصيني المصري" بهدف تعميق التبادل الثقافي بين البلدين في إطار احتفال مصر بمرور 10 سنوات على إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وركزت هذه الندوة على التعاون الفني التلفزيوني بين الصين ومصر، وتبادلت وجهات النظر حول اتجاه التنمية واتجاهات الابتكار في الفنون التلفزيونية الخاصة بكل منهما، وأجرت مناقشات متعمقة حول تعزيز التعلم المتبادل والتعاون بين البلدين في مجالات المسلسلات التلفزيونية والأفلام الوثائقية، والرسوم المتحركة والبرامج السمعية والبصرية عبر الإنترنت في المستقبل.

وقال فان زونجتشاي، نائب رئيس مجلس الإدارة والأمين العام لجمعية التليفزيون الصينية، إن الصين ومصر تتمتعان بجذور تاريخية عميقة وتحافظان على علاقات ودية وثيقة لفترة طويلة في السنوات الأخيرة، ومع التعميق المستمر للتبادلات الثقافية بين البلدين، شهد التعاون في مجال الفن التلفزيوني أيضًا حققت نتائج ملحوظة.

وبدورها أكدت رشا المديرة التنفيذية لجمعية الصداقة المصرية الصينية، في كلمتها أن الصين شريك استراتيجي مهم للتنمية المستدامة في مصر، وينعكس التعاون الودي بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات، وأعربت عن أملها في أن يتم التعاون الودي من خلال التواصل مع جمعية فناني التليفزيون الصيني امتد إلى مجال التلفزيون وبناء جسر سمعي بصري للتواصل بين الدول.

وتحدث تشانج يي، المستشار الثقافي للسفارة الصينية ومدير المركز الثقافي الصيني، أن التلفزيون، باعتباره ناقلا هاما للثقافة الشعبية، لعب منذ فترة طويلة دورا إيجابيا في تعزيز العلاقات الشعبية بين الصين ومصر. كما تبادلت الصين ومصر العديد من المسلسلات التلفزيونية الممتازة. وأنشأت شراكة استراتيجية شاملة بين الصين ومصر.

وبحسب وسائل إعلام صينية، يتطلع فان زونجتشاي إلى استغلال هذا الحدث لزيادة التقريب بين الشعبين شكل التلفزيون، في السياق المهني للفن السمعي البصري، وضخ حيوية جديدة في تعزيز الصداقة بين الناس بين الصين ومصر، ومواصلة الصداقة التقليدية بين البلدين، وتعزيز التبادلات والتعلم المتبادل بين الحضارتين الرئيسيتين.

وتعتقد مخرج الأفلام الوثائقية الصينية، لي دونج شين أن كلا من الصين ومصر لديهما حضارات قديمة وعظيمة، وأن هناك حاجة إلى المزيد من الأعمال الوثائقية لتعكس تراث الحضارات وتطورها.

وعند الحديث عن دبلجة "الصين"، قال تشو تاو، المدير الفني لمجموعة بولي الثقافية، إن أصوات النساء ضخت المزيد من القوة البناءة في التعبير البصري عن التاريخ والمستقبل.