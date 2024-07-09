بنك أبوظبي التجاري يجدد الشراكة مع أليانز لتأمينات الحياة لمدة 5 سنوات

أعلن كلٌ من بنك أبوظبي التجاري - مصر وشركة أليانز لتأمينات الحياة – مصر الرائدة في قطاع التأمين والتابعة لتحالف سانلام اليانز، عن تجديد شراكتهما لمدة 5 سنوات مقبلة.

أقيم حفل التوقيع بحضور إيهاب السويركي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري – مصر وعادل هاشم، رئيس التجزئة ببنك أبوظبي التجاري – مصر وتشارلز تواضروس، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أليانز مصر والعضو المنتدب لشركة أليانز لتأمينات الحياة – مصر، فضلا عن أيمن حجازي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أليانز مصر الأسبق ومجموعة من كبار المديرين من الجانبين.

وتأتي هذه الشراكة في إطار حرص بنك أبوظبي التجاري على تقديم حلول مصرفية مبتكرة لعملائه الحاليين والمستقبليين وذلك بهدف أن يصبح البنك المفضل لهم، ومن جانب شركة اليانز لتأمينات الحياة – مصر التي تحرص على الابتكار في تقديم أفضل الخدمات المالية لتلبية احتياجات أكبر نطاق من العملاء، لترسيخ تواجدها بالسوق المصري.

وفي هذا الإطار، صرح إيهاب السويركي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري – مصر: “يسعدنا الإعلان عن هذه الشراكة المتميزة مع شركة اليانز والتي تعتبر تتويجاً لرحلة تعاون بدأت مع إطلاق العلامة التجارية للبنك في مصر عام 2020 , وستسهم هذه الاتفاقية الاستراتيجية في الاستمرار في تقديم خدمات تأمينية شاملة وحلول مبتكرة ذات قيمة مضافة تلبي احتياجات وطموحات عملائنا وهو ما يتسق مع استراتيجية البنك التي تهتم أولاً برضا العملاء وكذلك إلى تعزيز مكانة البنك بالسوق المصري."

ومن جانبه، علق تشارلز تاوضروس، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أليانز مصر والعضو المنتدب لشركة أليانز لتأمينات الحياة – مصر، قائلاً: "نحن سعداء بتجديد الشراكة مع بنك أبوظبي التجاري– مصر، باعتباره أحد أهم الكيانات في القطاع البنكي في مصر، فمنذ بدئها قامت تلك الشراكة في توسيع بصمتنا، ووصول خدماتنا لعملاء البنك بداخل 50 فرعاً، لنوفر بدورنا لهم منتجات وبرامج تأمينية شاملة، بفترات مختلفة وطرق دفع مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم وخططهم المالية."

وأوضح تواضروس أن تلك الشراكة تنبع من رؤية شركة أليانز بمصر لتعزيز مكانتها في السوق المصري، وتهدف الشركة إلى القيام بذلك من خلال شبكة واسعة من الشراكات عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك التأمين المصرفي، وهذه الخطوة الاستراتيجية تعزز من مكانة الشركة كونها كيان رائد ومستثمر مسؤول في قطاع التأمين، حيث تعمل الشركة جاهدة على خلق الوعي بأهمية التأمين لعملائها وشركائها على حد سواء، وبث مفاهيم التعاون والنزاهة والرعاية والابتكار، لخلق تأثير إيجابي في المجتمع.