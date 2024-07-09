رئيس الوزراء: المواطن سيشعر بالتغيير خلال أول شهر من عمل الحكومة الجديدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة وجميع مؤسسات الدولة تعمل معا كفريق واحد من أجل حل القضايا الرئيسية بعمل متكامل؛ ولذلك لكل وزير مستهدفات واضحة لتنفيذ برنامج الحكومة الجديدة.

وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء في تشكيله الجديد، ونقلته قناة "إكسترا نيوز"، اليوم، أن الهدف من عمل برنامج الحكومة لمدة 3 سنوات هو تنفيذ خطة على مدى قصير، ورفع تقارير دورية لمجلس النواب وللرئيس السيسي حول تنفيذ بنود برنامج الحكومة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستعرض أي تحديات أمام المواطن بصورة منتظمة لتحقيق أقصى استفادة وعائد على المواطن، حيث إنه سيلمس التغيير خلال أول شهر من عمل الحكومة الجديدة.