ads
الثلاثاء 09 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء: المواطن سيشعر بالتغيير خلال أول شهر من عمل الحكومة الجديدة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة وجميع مؤسسات الدولة تعمل معا كفريق واحد من أجل حل القضايا الرئيسية بعمل متكامل؛ ولذلك لكل وزير مستهدفات واضحة لتنفيذ برنامج الحكومة الجديدة.

وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء في تشكيله الجديد، ونقلته قناة "إكسترا نيوز"، اليوم، أن الهدف من عمل برنامج الحكومة لمدة 3 سنوات هو تنفيذ خطة على مدى قصير، ورفع تقارير دورية لمجلس النواب وللرئيس السيسي حول تنفيذ بنود برنامج الحكومة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستعرض أي تحديات أمام المواطن بصورة منتظمة لتحقيق أقصى استفادة وعائد على المواطن، حيث إنه سيلمس التغيير خلال أول شهر من عمل الحكومة الجديدة.

الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة الجديدة السيسي برنامج الحكومة الجديدة رئيس مجلس الوزارء عمل الحكومة الجديدة مؤتمر صحفي مجلس النواب