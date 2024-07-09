البابا تواضروس يلتقي مجموعة من المقيمين بالولايات المتحدة

التقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، الأنبا يوسف، مطران جنوبي الولايات المتحدة، وبرفقة مجموعة "HOPE" وهم أقباط من المقيمين في "واشنطن"، يخدمون في مجال الخدمات الطبية والتعليمية والتنموية، تحت إشراف الأنبا يوسف، وجاءوا إلى مصر لتقديم بعض من تلك الخدمات.

قدم الأنبا يوسف الشكر لقداسة البابا على اهتمامه بلقاء المجموعة، ثم ألقى عليهم كلمة مناسبة وأجاب على أسئلتهم، وقدم لهم بعض الهدايا التذكارية.

يذكر أن زيارات مجموعات الخدمة الآتية من كنائسنا بالمهجر للخدمة بمصر تتم بالتنسيق مكتب "HIGH" المختص بالتواصل بين إيبارشيات الكنيسة القبطية في الخارج وبين المناطق الأكثر احتياجًا للخدمة في الإيبارشيات بمصر، وهو المكتب الصادر به قرار من المجمع المقدس بجلسته الأخيرة في شهر مارس الماضي.