قضت محكمة جنايات المستأنف بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بتأييد الحكم الصادر بمعاقبة المُدان بقتل شقيقته عروس بورسعيد أمام مسجد الحسين في حي المناخ، بالإعدام شنقا، وذلك بعد أن أحالت أوراق القضية في جلستها السابقة إلى مفتي الديار المصرية.

استئناف بورسعيد تؤيد حكم إعدام قاتل شقيقته عروس بورسعيد

وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل، قد أصدرت حكمها في 13 مارس 2024 ضد محمد نبيل عثمان بالإعدام شنقا، قبل أن تنظر محكمة المستأنف القضية مرة أخرى.

وتعود أحداث القضية إلى شهر سبتمبر عام 2023، باتهام المتهم بانهاء حياة شقيقته المجني عليها "فريدة" وذلك أمام منزل الأسرة المقابل لمسجد الحسين بحي المناخ في محافظة بورسعيد عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.