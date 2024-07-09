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الثلاثاء 09 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا بيجول يدعو محافظ أسيوط لزيارة دير المُحرق

الأنبا بيجول يدعو
الأنبا بيجول يدعو محافظ أسيوط لزيارة دير المُحرق
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قدم الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام "المُحرق"، التهنئة للواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط الجديد، والدكتور مينا عماد، نائب المحافظ.

كما وجه دعوة للمحافظ الجديد لزيارة دير المُحرق، وذلك للتعرف على تاريخ ومعالم وتراث الدير، موضحًا أن الدير هو إحدى أهم محطات مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، التي تعمل الدولة على تطويرها خلال الآونة الأخيرة.

ويذكر أن دير"المحرق"، يُعد واحدًا من أهم الأديرة والمزارات المسيحية والآثار القبطية المصرية، إذ أتت إليه العائلة المقدسة أثناء هروبها من فلسطين للاختفاء من بطش الملك "هِيرودُس" الذى كان يسعى لقتل السيد المسيح.

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