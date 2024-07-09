المستشار عبد الراضي صِدِّيق يزور رئيس مجلس الدولة لتهنئته بمنصبه

زار المستشار عبد الراضي صِدِّيق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، المستشار أحمد عَبّود - رئيس مجلس الدولة؛ وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه مهام منصبة الرفيع رئيساً لمجلس الدولة.

رافقه خلال الزيارة، وفد رفيع المستوى ضم كلاً من المستشارين سعد مزيد - النائب الأول وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وفاء مصطفى، نادية محمود، الدكتور عبد الله قنديل، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والأحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، ومحمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

كان في استقبالهم لفيف من المستشارين قيادات وأعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة.

وخلال اللقاء أعرب المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن تقديره العميق لمجلس الدولة كجهة قضائية عريقة، تقوم رسالتها السامية على إعلاء الحقوق وصون الحريات، وأكد على العلاقات التاريخية وتكامل الأدوار بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة داخل منظومة العدالة المصرية، متمنياً التوفيق له في أداء مهام منصبه القضائي الرفيع.

ومن جانبه تقدم المستشار أحمد عَبّود - رئيس مجلس الدولة، بالتهنئة للمستشار/ عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتمنياته له بالتوفيق في أداء مهام منصبه القضائي الرفيع،

وأعرب عن تقديره البالغ لجهود النيابة الإدارية كهيئة قضائية مرموقة، ودورها المحوري في تحقيق رسالة العدالة المقدسة ومكافحة الفساد، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والممتدة بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية.

وفي ختام اللقاء، قام معالي المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية بإهداء المستشار أحمد عَبّود - رئيس مجلس الدولة، درع النيابة الإدارية التذكاري.