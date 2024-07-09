نائب محافظ المنوفية يتابع سير العمل بمشروعات حياة كريمة

عقد اليوم محمد موسي نائب محافظ المنوفية، اجتماعا تنسيقيا بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، والعميد محمد جعفر المستشار العسكرى للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من مديرى عموم الإدارات بديوان عام المحافظة، تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمتابعة عدد من الملفات الهامة والحيوية التي تمس حياة المواطنين وعلى رأسها ملف التصالح ومبادرة حياة كريمة والنظافة والإشغالات والازالات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.



وخلال الاجتماع ،تم استعراض جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الإزالات الفورية لحالات التعديات علي أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية وكذا المخالفات التي تًرصدها وحدة المتغيرات المكانية لتحقيق المستهدف منهما باعتبارهم إحدى الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة ، والتأكيد على بذل أقصي جهد لسرعة إنجاز العمل والمتابعة اليومية والدقيقة للمنظومة وتقديم الدعم اللازم وتسريع معدلات الأداء.

كما تناول الاجتماع ضرورة تبسيط الإجراءات وتكثيف العمل لاستكمال ملفات التصالح والتواجد على مدار اليوم وتقديم كل التسهيلات وتذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم ، لافتا إلى ضرورة التواجد الميدانى بالشارع ومتابعة الحالة العامة لمستوى النظافة ورفع الإشغالات بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين.

كما وجه علي ضرورة المتابعة الدقيقة لتشغيل مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " المنتهى تنفيذها بكافة القطاعات الخدمية بقرى مركزى أشمون والشهداء وإجراء المعاينات الميدانية اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة بقرى مراكز قويسنا ومنوف والباجور والتعرف من المواطنين على أهم المشروعات الخدمية والتنموية والاحتياجات الفعلية ذات الأهمية القصوى للارتقاء بمستوى الخدمات .