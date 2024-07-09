إصابة 4 أشخاص سقطت بهم سيارة في ترعة بالدقهلية

أصيب 4 أشخاص بينهم ثلاث سيدات بإصابات بالغة وكسور وكدمات إثر انقلاب سيارة ملاكي يستقلونها في مياه الترعة المارة ناحية كاوبوي الزهور أمام برج النور الحمص مركز أجا بمحافظة الدقهلية، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين الي مستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

اصابة 4 بينهم ثلاث سيدات فى الدقهلية:

تلقي اللواء مروان، حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد تامر يحيى، مأمور مركز شرطة أجا، من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي ناحية كوبري الزهور أمام برج النور الحمص مركز اجا .

انتقلت ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا بقيادة المقدم دكتور أحمد رشدي الشورى، رئيس المباحث، وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ وجري استخراج المصابين لمساعدة الاهالي.

إصابة 4 فى انقلاب سيارة ملاكي بترعة بالدقهلية:

وبالفحص تبين إصابة كلٍ من :"حمامة السيد محمد، 55 عاماً، ومقيمة ببرج النور مركز أجا، مصابة ما بعد الغرق وسحجات وكدمات بالجسم، فرجت عبد العظيم، السيد 55 عاماً، برج النور مركز أجا، مصابة ما بعد الغرق واشتباه مابعد الارتجاج، مباركة يوسف ابو زايد، 50 عاماً، برج النور مركز أجا، كدمات متفرقة بالجسم، رضا المرسى أمين، 40 عاماً، مقيم ببرج النور مركز أجا، مصاب بكدمات بالجسم".

جرى نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.