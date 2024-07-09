إيبارشية دشنا تكرم الفائزين في المسابقة الثقافية لمادة التربية الدينية

نظمت إيبارشية دشنا للأقباط الأرثوذكس، احتفالية خاصة للفائزين والفائزات من أبنائها في المسابقة الثقافية البحثية لمادة التربية الدينية المسيحية، التي نظمتها وزارة التربية والتعليم، بالاشتراك مع الكنيسة القبطية، وذلك في مقر المطرانية وبحضور الأنبا تكلا، مطران الإيبارشية. شهد الحفل مدير عام إدارة دشنا التعليمية، وعدد من القيادات بالإدارة، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

تضمن الحفل كلمة ألقاها الأنبا تكلا أشاد خلالها بجهود القائمين على المسابقة بالإدارة التعليمية في دشنا، وفي الختام سلّم الجوائز التقديرية والهدايا التذكارية على الفائزين، والذين بلغ عددهم 25 طالبا وطالبة، و 7 من المعلمين وأولياء الأمور.