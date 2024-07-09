تضامن المنيا: تركيب 1500 وصلة مياه وتسليم 880 مشروعًا تنمويًّا خلال 6 أشهر

أعلنت مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة المنيا، عن تقرير شامل عن إنجازاتها خلال النصف الأول من العام الحالي بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

وأوضح ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا أن هذه المساهمات والمساعدات العينية التي قدمتها الجمعية نتاج التعاون المستمر مع أجهزة المحافظة التنفيذية، وتوجيهات الرئيس بتوفير كل التسهيلات اللازمة والمطلوبة لتوسيع وتعزيز نشاط المؤسسة على مستوى المحافظة.

تضمن التقرير تسليم قروض حسنة لأصحاب المشاريع متناهية الصغر؛ حيث تم تسليم (880) مشروعًا تنمويا لأصحاب المشروعات متناهية الصغر من الشباب والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، فضلا عن توزيع 13 ألف كرتونة مواد غذائية ، وتوزيع 27 الف كيلو لحوم مجمدة وتوزيع لحوم 60 عجلا بلديا خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في كافة ربوع المحافظة وذلك تحت إشراف مديريات التضامن وبالتنسيق مع الوحدات المحلية ضمن خطة تنموية تحتشد في تنفيذها كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية.

كما تم اعادة اعمار وتأهيل عدد (26) منزلا بقرية التبينات بمركز العدوة، بالإضافة إلى تركيب عدد 1500 وصلة مياه نقية، وأن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية، بالاضافة الى انه تم تنظيم عدد 6 معارض مجانية لتوزيع الأثاث المنزلى والاجهزة الكهربائية،

و فى المجال الطبي تم اجراء عدد 7 عمليات قلب، فضلًا عن تنظيم (24) قافلة علاجية بالتعاون مع مستشفى المنيا الجامعى، حيث تضمن القوافل الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك)، وعمل الإشاعات والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة.

وجرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة، وتم تقديم الدعم بمشاركة مئات المتطوعين والمتطوعات من مختلف الاعمار.

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