جامعة المنصورة تنظم مسابقة لكليات الحقوق والشريعة والقانون بعنوان "قضاة المستقبل"

نظمت كلية الحقوق بجامعة المنصورة محافظة الدقهلية، مسابقة قضاة المستقبل على مستوى جميع كليات الحقوق والشريعة والقانون وبرامج القانون بكل الجامعات المصرية خلال الفترة من 7 حتى 10 يوليو.

حقوق المنصورة تنظم مسابقة لكليات الحقوق والشريعة والقانون وبرامج القانون بالجامعات المصرية:

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، وريادة الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور وليد الشناوي عميد الكلية، وتنظيم الدكتور تامر صالح ، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتنسيق الدكتورة منى أبو بكر حسان، أستاذ القانون المدني بالكلية، الدكتورة أماني الحديدي، والدكتورة منى الشيمي، والدكتور عبد الله الصعيدي، والدكتورة أمنية ستين.

حقوق المنصورة تنظم مسابقة لكليات الحقوق والشريعة والقانون بعنوان "قضاة المستقبل":

تهدف المسابقة الى تعزيز العمل الجماعي من خلال مشاركة الطلاب في فرق قانونية لتنمية مهاراتهم لحل النزاعات وسرعة اتخاذ القرارات المشاركة، والتدريب على الأعمال القضائية والحجج القانونية من خلال تعزيز مهارات صياغة الدعاوى ذات الصلة، وتكامل المعرفة القانونية من خلال دمج المعرفة النظرية مع التطبيق العملى مما يعزز استيعاب وإدراك الطلاب للمفاهيم القانونية، تنمية القدرات البحثية لدى الطلاب، ثقة الطلاب في قدراتهم القانونية وتحفيز الاستقلالية في تحليل الحالات واتخاذ القرارات، تنمية المهارات الشخصية لدى الطلاب، تعزيز الوعي بالمسؤولية الأخلاقية في المجال المهني.

19 فريقا يشاركون بمسابقة "قضاة المستقبل" بحقوق المنصورة:

شارك بالمسابقة في الجولة الأولى 19 فريقا من مختلف الجامعات المصرية، وقدموا دعاوى قضائية متنوعة شارك في تقديمها نخبة متميزة من أساتذة القانون، ورجال القضاء من مختلف الجهات والهيئات القضائية، والمحامين.

وتأهل للمرحلة النهائية 7 فرق يمثلون جامعات المنصورة - القاهرة – عين شمس - دمياط - جنوب الوادي - المنصورة الجديدة.

وضمت المجموعة الأولى فريق “الحقوقيون” (جنائي) كلية حقوق جامعة المنصورة، وفريق شمس الحقيقة (جنائي) كلية الحقوق جامعة عين شمس، وفريق رواد العدالة (جنائي) كلية الحقوق جامعة المنصورة الجديدة.

كما تضم المجموعة الثانية فريق القادة (جنائي) كلية الحقوق جامعة دمياط، وفريق مستشاري الوادي (جنائي) جنوب الوادي.

وشملت المجموعة الثالثة فريق ساحة العدل (جنائي) كلية الحقوق جامعة القاهرة، وفريق أنوبيس (جنائي) كلية الحقوق جامعة المنصورة، وسيتم إجراء الجولة النهائية وتكريم الفرق الفائزة غدا الأربعاء 10 يوليو 2024.

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