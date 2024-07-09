ads
الثلاثاء 09 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدبولي: تشكيل مجموعات وزارية لكل ملف لضمان تنفيذ القرارات بشكل فوري

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن القضايا الرئيسية أحيانا كثيرة تكون مرتبطة بعمل أكثر من وزارة معا، وبالتالي الموضوع لا يتوقف على عمل الوزير منفردا، بل بقدرته على العمل بتكامل وتنسيق مع باقي زملائه داخل الحكومة.

أضاف «مدبولي»، في كلمته خلال مؤتمر صحفي، وعرضته قناة «إكسترا نيوز»: «أحيانا نأخذ قرارا داخل المجلس ويتوافق عليه الجميع، لكن نتفاجأ بعد عدة شهور بأن القرار لم يُفعل على الأرض لأن موظفا أو مسؤولا في وزارة وجد أن القرار به مشكلة في تنفيذه، وبالتالي لم يجر تفعيله على الأرض».

أكد أهمية التنسيق المستمر بين الوزراء، وبالتالي جاءت فلسفة إنشاء المجموعات الوزارية، لافتا إلى أن صلب عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة تشكيل مجموعات وزارية متخصصة يجتمع بها كل الوزراء المعنيين بملف ما، كملف التنمية البشرية أو التنمية الصناعية.

أضاف «مدبولي»: «تجمع الوزراء مع بعضهم يأتي بهدف اتخاذ قرار يضمن تنفيذ كل الاستراتيجيات على الأرض بالفعل ومتابعة تنفيذها، وهذا أمر مهم للغاية».

وتابع: «حتى  لو المجموعة الوزارية اجتمعت مثلا يوم الأحد ووجدت أنها بحاجة إلى خروج القرار من مجلس الوزراء ككل، على طول بترفع في نفس الأسبوع توصيات بطلب اتخاذ القرار، مجلس الوزراء يوم الأربعاء يأخذ القرار، عشان نستطيع بسرعة متابعة وتفعيل أي إجراءات تتخذها المجموعات الوزارية».

استراتيجيات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المجموعات الوزارية قرار مجلس الوزراء مجلس الوزراء وزارة مؤتمر صحفي