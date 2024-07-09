زي النهارده.. طارق بن زياد ينجح في السيطرة على شمال إسبانيا

تمر علينا اليوم الثلاثاء الموافق 9 شهر يوليو العديد من الأحداث السياسية والفنية والتاريخية الهامة ومن أبرزها:

وفي عام 551- وقع زلزال بيروت، تسبب هذا الزلزال الكبير بتسونامي مدمر وصل تأثيره إلى المدن الساحلية في فينيقيا البيزنطية، قدر عدد القتلى في بيروت لوحدها بـ 30000 شخص.

وفي عام 711 - القائد طارق بن زياد ينجح في السيطرة على شمال إسبانيا في بداية الفتح الإسلامي لشبه جزيرة أيبيريا.

وفي عام 1816 - استقلال الأرجنتين عن إسبانيا.

وعام 1850 - ميلارد فيلمور يتولى رئاسة الولايات المتحدة بعد وفاة الرئيس زكاري تايلور.

وعام 1900 الملكة فيكتوريا تقر مرسوم ملكي يقضي بإنشاء الكومنويلث الأسترالي، وهو المرسوم الذي أقر توحيد المستعمرات المتواجدة القارة الأسترالية وجعلها تحت حكومة فيدرالية واحدة.

وعام 1944 - القوات الكندية البريطانية تحرر مدينة كان الفرنسية في إطار المعارك التي وقعت عقب إنزال الحلفاء في النورماندي.



1952 - استقالة حكومة نوري السعيد في العراق.

1963 - تأسيس الاتحاد الماليزي الذي ضم مجموعة من الجزر التي كانت خاضعة للاحتلال البريطاني قبل استقلالها لتشكل دولة ماليزيا الاتحادية.

وعام 1991 - عودة جنوب أفريقيا إلى عضوية اللجنة الأولمبية الدولية بعد طردها منها قبل ثلاثين سنة.

2002 - تأسيس المقر الجديد للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا الذي حل محل منظمة الوحدة الأفريقية.

2003 - إطلاق النسخة العربية من ويكيبيديا.

2004 - محكمة العدل الدولية تقر بعدم شرعية الجدار الفاصل الذي بنته إسرائيل في الضفة الغربية.

2006 - المنتخب الإيطالي يتغلب على المنتخب الفرنسي بالركلات الترجيحية ويستحوذ على كأس العالم لكرة القدم بنسخته الثامنة عشرة.

وفي عام 2011 - الإعلان عن استقلال جنوب السودان عن السودان الموحد، وسيلفا كير يؤدي اليمين رئيسًا لها، ويأتي الاستقلال نتيجة تصويت سكان الجنوب في استفتاء تقرير المصير والذي أجري في الفترة من 9 إلى 15 يناير 2011.

2017 - الجيش العراقي يعلن عن استعادة مدينة الموصل بالكامل من قبضة تنظيم داعش.

2020 - عدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا يتخطى حاجز 12 مليون شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 548 ألف حالة وفاة وحوالي ستة ملايين و 561 ألف حالة تماثلت للشفاء.



