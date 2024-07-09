محافظ القاهرة يصدر قرارًا بتشكيل منظومة لتقييم رؤساء الأحياء

أصدر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قرارًا بتشكيل منظومة لتقييم رؤساء الأحياء بالمحافظة، بشكل شهرى، حيث يشمل التقييم 10 بنود يتم التقييم من خلالهما، كما سيتم الاستغناء عن رؤساء الأحياء الذين لا يحققون مستوى جيدا فى التقييم.

وأكد محافظ القاهرة، أن جهود المشاركة المجتمعية والمجتمع المدنى من بين بنود التقييم، كذلك حل مشاكل المواطنين، والتواصل معهم، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يحرص على استمرار التواصل بشكل أساسى مع المواطنين لحل مشاكلهم، كما سيتم التركيز على المشاركة المجتمعية، وهذا أمر هام فى مشاركة المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى الإدارة وتحسين الخدمات للمواطنين.