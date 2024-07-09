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الثلاثاء 09 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدبولي: تكليف الوزراء بمجموعة من الملفات في أول اجتماع للحكومة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه جرى عقد أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد، اليوم الثلاثاء، وجرى تكليف الوزراء بالعديد من الملفات، قائلا: "الحكومة كلها بتشتغل فريق واحد".

وتابع رئيس الوزراء: جرى تسليم برنامج الحكومة الجديدة لمجلس النواب، لتبدأ اللجان النوعية في البرلمان اعتبارا من الغد، مناقشة البرنامج.

أضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء في تشكيله الجديد، ونقلته قناة "إكسترا نيوز"، اليوم، أنه وجه الشكر لكل وزراء الحكومة السابقة على الجهد الذي بذلوه في ظل تحديات كبيرة.

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