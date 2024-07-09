تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية عددا من المناطق بنطاق مدينة بلقاس خلال جولة مفاجئة صباح اليوم، للوقوف على مدى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق محافظ الدقهلية خلال جولته التي بدأها فجرا محمد صلاح، مدير إدارة المتابعة بالمحافظة حيث بدأت الجولة بمدينة المنصورة ومركز المنصورة ومدينة بلقاس وجمصة والتأكد من استمرار أعمال رفع كفاءة النظافة لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

محافظ الدقهلية يوجه بإنشاء منفذ لبيع اللحوم بمدخل بلقاس ووضع قوائم اسعار على السلع:

وكلف المحافظ، السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بسرعة فتح منفذ للحوم بمدخل مدينة بلقاس لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة، مشددا على وضع قوائم الأسعار علي السلع بالأسواق ومنافذ البيع للمواطنين.

كما وجه مرزوق بسرعة حل مشكلات ضعف المياه بعدد من قرى بلقاس استجابة لمطالب المواطنين وسرعة صيانة طريق بلقاس المعصرة عملا على سلامة المواطنين.

كما وجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمراجعة المواطنين الذين تم صرف معاش تكافل وكرامة لهم بمدينة بلقاس والتأكد من أنه تم الصرف لجميع المستحقين.