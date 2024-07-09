المغربية سلمى رشيد تتخطى المليون مشاهدة بأغنية "نجيك دروكا"

تمكنت الفنانة المغربية سلمى رشيد من تخطى المليون مشاهدة بأحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم "نجيك دروكا"، عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، بعد مرور ثلاثة أيام على طرحها.

أغنية "نجيك دروكا"من كلمات ياسين رامي، وتوزيع كريم لوكيلي، وإخراج الفيديو كليب لحسن العلوي.

تجمع أغنية "نجيك دروكا" بين الأنغام الراقصة والحماسية، مع كلمات مستوحاة من اللهجة المغربية الأصيلة، مثل "الجاليني"، "الشاليني"، و"دوركا"، تعبر عن الفرح والاحتفال.

واختارت سلمى رشيد الكوميدي زهير زائر لبطولة كليبها الجديد "نجيك دروكا"، مما أضاف لمسة من الفكاهة والعفوية إلى العمل.

وتميز كذلك الفيديو الكليب باعتماده على أزياء مغربية تقليدية، سواء النسائية منها أو الرجالية، بشكل يعكس الثراء والتنوع الثقافي للمغرب.





https://www.youtube.com/watch?v=3SpPyCYbe3k