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الثلاثاء 09 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة أوراق شخصين للمفتي في قتل عامل بالقاهرة

أرشيفية
أرشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق شخصين لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما في اتهامهما بتهمة قتل عامل بالسلام.

أسندت النيابة العامة المتهمين  قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه وحيازة أسلحة و بنادق آلية وذخائر بغير تراخيص.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين تتبعا المجني عليه حال قيادته دراجة نارية إلى المكان الذي أيقنوا وجوده  وظفرا به وضرباه بوابل من الطلقات النارية استقرت بجسده قاصدين قتله مما أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وتلقي قسم السلام أول بلاغا  بالعثور على جثة عامل، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وإعداد الأكمنة اللازمة ألقت القبض على شخصين واعترفا بارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

احالة اوراق العثور على جثة النيابة العامة فضيلة المفتي