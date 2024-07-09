محافظ الدقهلية يكلف برفع تراكمات القمامة من شوارع وشاطئ مدينة جمصة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، شوارع وشاطئ مدينة جمصة خلال جولة مفاجئة قام بها اليوم الثلاثاء يرافقه محمد صلاح، مدير عام المتابعة بالمحافظة للوقوف على مدى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة أعمال النظافة.

وشدد المحافظ علي رفع تراكمات القمامة من الشوارع وسرعة صيانة الشوارع والطرق الداخلية المتهالكة داخل المدينة.

ممر على الشاطئ لكبار السن وإنشاء مخبزين لسكان مايو وزايد:

ووجه مرزوق، بإنشاء ممر علي الشاطئ لكبار السن ودراسة إنشاء مخبزين جديدين أحدهما بمدينة 15 مايو والآخر بمدينة الشيخ زايد ودعم المنطقتين مؤقتا بالخبز من خلال حصص خبز من مخابز المناطق المجاورة لحين إنشاء المخابز.

وكلف المحافظ على سرعة إعداد مقايسة لتوصيل خطوط الصرف الصحي الجديدة بمنطقة 15 مايو.

محافظ الدقهلية يتفقد ديوان مجلس مدينة جمصة ويمنع تعامل المواطنين مع الإدارات:

وتفقد المحافظ ديوان عام مجلس مدينة جمصه حيث تفقد المركز التكنولوجي لتقديم الخدمات للمواطنين مشددا علي عدم تعامل المواطنين مع الإدارات المختلفة بمجلس المدينة الا من خلال المركز التكنولوجي.

ووجه "مرزوق" بسرعة شن حملة من مباحث التموين لمراقبة الأسواق لتوافر السلع بالأسعار المناسبة واتخاذ الاجراءات حيال المخالفين..

مهلة أسبوعين لرئيس مدينة جمصة لمراجعة الإشغالات ومنع سير الموتوسيكلات بالشاطئ:



قرر محافظ الدقهلية، إعطاء مهلة أسبوعين للواء عادل برغش، رئيس مدينة جمصة لمراجعة كافة الإشغالات بالشوارع والميادين بأنحاء المدينة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع سير الموتوسيكلات بالشاطئ ومنع مرور الحيوانات بشوارع المدينة حرصا على حياة المواطنين وكذا للانتهاء من رفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المدينة عملا على راحة المصطافين.

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