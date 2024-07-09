"التعليم والطلاب" بجامعة الأقصر يناقش القواعد المنظمة للتحويلات ونقل القيد.. صور

عقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الدوري الشهري لمجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة، بحضور أعضاء المجلس، ووكلاء الكليات، حيث تم مناقشة الموضوعات ذات الصلة بالعملية التعليمية بالجامعة؛ وذلك بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام الجامعي 2023-2024.

مجلس شئون التعليم يناقش القواعد المنظمة للتحويلات ونقل القيد

ناقش المجلس المذكرة المقدمة من الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بخصوص القواعد المنظمة للتحويلات ونقل القيد من وإلى الجامعة على أن يبدأ موعد التحويلات من يوم الأحد الموافق 11 أغسطس المقبل وحتى بداية العام الدراسي.

مجلس شئون التعليم يناقش قواعد قبول المكفوفين

كما ناقش أعضاء المجلس المذكرة المقدمة من الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بخصوص قواعد وضوابط قبول الطلاب المكفوفين بالجامعة على أن يبدأ موعد القبول من يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر المقبل.

شئون التعليم يناقش نظام الساعات المعتمدة

وتناول المجلس، المذكرة المقدمة من عميد كلية السياحة والفنادق علي فتح التسجيل للفصل الصيفي للمستويات:" الأول والثاني والثالث" بنظام الساعات المعتمدة على أن يكون موعد فتح التسجيل للمقررات يوم الاحد الموافق ١٤ يوليو الجاري ولمدة 8 أسابيع.

واستعرض المجلس المذكرة المقدمة من عميد كلية الحاسبات والمعلومات الخاصة بالموافقة علي فتح التسجيل للفصل الصيفي للمستويات: "الأول والثاني والثالث" بنظام الساعات المعتمدة على أن يكون موعد فتح التسجيل للمقررات يوم السبت الموافق 13 يوليو الجاري ولمدة 8 أسابيع.

أكد الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، خلال الجلسة، على الانتظام بأعمال الكنترولات؛ لإنجاز أعمال التصحيح، والرصد والمراجعة؛ تمهيدًا لإعلان كافة نتائج الامتحانات للطلاب في أقرب وقت.

كما وجه الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر الشكر، لكافة أعضاء المجلس ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس بعد انتهاء امتحانات كليات الجامعة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024م، حيث أدى أكثر من 3200 طالب وطالبة الامتحانات في 7 كليات، مشيداً بالتزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكليات، بالحضور ومتابعة التزام الطلاب بالإرشادات والتوجيهات المتبعة داخل اللجان مما أدى إلى نجاح سير أعمال الامتحانات.

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