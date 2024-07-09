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الثلاثاء 09 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رئيس أساقفة نيا يوستينيانا يزور القسطنطينية

ارشيف
ارشيف
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تواجد رئيس أساقفة نيا يوستينيانا وسائر قبرص جاورجيوس مساء أمس أثناء القداس الإلهي في دير ينبوع الحياة البطريركي التاريخي في القسطنطينية، حيث رحب به رئيس أساقفة القسطنطينية روما الجديدة والبطريرك المسكوني برثلماوس الأول، والذي يقوم مع مجموعة من الحجاج من ميجالونيسوس بزيارة حج إلى كابادوكيا وسيليفريا والقسطنطينية في الأيام السابقة.

وخاطب الحجاج وعبر لهم عن محبة البطريركية المسكونية ومنحهم ولذويهم البركة البطريركية وتمنياته الأبوية.

وعقد الرئيسان لقاءً بحضور رئيس  الدير الاسقف باييسيوس وبعد ذلك قام قداسته، بحضور غبطته والحجاج، بأداء تريصاجيون على قبر سلفه الراحل  البطريرك أثيناغوروس، بمناسبة ذكرى رقاده  الذكرى 52.

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