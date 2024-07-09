رئيس أساقفة نيا يوستينيانا يزور القسطنطينية

تواجد رئيس أساقفة نيا يوستينيانا وسائر قبرص جاورجيوس مساء أمس أثناء القداس الإلهي في دير ينبوع الحياة البطريركي التاريخي في القسطنطينية، حيث رحب به رئيس أساقفة القسطنطينية روما الجديدة والبطريرك المسكوني برثلماوس الأول، والذي يقوم مع مجموعة من الحجاج من ميجالونيسوس بزيارة حج إلى كابادوكيا وسيليفريا والقسطنطينية في الأيام السابقة.

وخاطب الحجاج وعبر لهم عن محبة البطريركية المسكونية ومنحهم ولذويهم البركة البطريركية وتمنياته الأبوية.

وعقد الرئيسان لقاءً بحضور رئيس الدير الاسقف باييسيوس وبعد ذلك قام قداسته، بحضور غبطته والحجاج، بأداء تريصاجيون على قبر سلفه الراحل البطريرك أثيناغوروس، بمناسبة ذكرى رقاده الذكرى 52.