كهرباء الإسكندرية تعلن توقف تخفيف الأحمال عن المحافظة

كشف مصدر مسئول في شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، عن ورود إشارة لهم اليوم بوقف تخفيف الأحمال وعدم انقطاع الكهرباء في الساعات المقررة لها.

وأضاف المصدر، أن القرار وقف تخفيف الأحمال جاء مفاجئا وغير معلوم حتى الآن المدة الزمنية التي سوف يتم تنفيذ القرار بها، هل بشكل مؤقت أو دائم.

وأكمل بأن الإشارة الواردة تلقتها الشركة اليوم، وفي حالة أي ورود لتعديل الخبر بعودة تخفيف الأحمال مرة أخرى سوف يتم الكشف عنها وتفعيلها بالخطة المعلن عنها بالمواعيد المحددة مسبقاً.

وهناك بعض الأماكن التي كان يخفف بها الأحمال لمدة ساعتين، ولكن فوجئ الكثير بانقطاع الكهرباء ساعة واحدة أمس، وكانت هذه بداية للإعلان عن توقف تخفيف الأحمال لحين إشعار أخر.