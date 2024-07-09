في جولة لمحافظ الدقهلية.. تحرير محاضر ضد 3 مخابز لنقص وزن الرغيف بالمنصورة

قرر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، تحرير محاضر مخالفات نقص وزن رغيف الخبز في 3 مخابز بمدينة المنصورة، وذلك خلال جولة مفاجئة قام بها فى الخامسة صباحا لتفقد عدد من المخابز والأسواق بنطاق مدينة المنصورة وبلقاس وجمصة ومركز المنصورة للتأكد من توفير رغيف الخبز ومتابعة توافر السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين.

رافق محافظ الدقهلية خلال جولته، حمد صلاح، مدير إدارة المتابعة بديوان عام محافظة الدقهلية.

محافظ الدقهلية يكتشف التلاعب بوزن رغيف الخبز خلال جولة مفاجئة على المخابز:

بدأت جولة المحافظ بمنطقة الأمن المركزي، وحي الأشجار، وشارع الترعة، وشارع قناة السويس ومنطقة البحر الصغير خلف الجوزات بمدينة المنصورة ومخابز بقرية الخيارية مركز المنصورة.

وشدد "المحافظ" علي أهمية التزام أصحاب المخابز بجميع الضوابط المقررة لانتاج رغيف الخبز بالمواصفات المطلوبة عملا على راحة المواطنين.

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